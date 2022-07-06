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Факты / Украина / Общество

В квартирах украинцев зимой станет холоднее: Кабмин готовит решение

Валентина Летяк, редактор ленты
опалення
Фото: Dreamstime

Этой зимой батареи в квартирах украинцев будут холоднее. Для экономии энергоресурсов минимальную температуру снизят до +16.

Правительство планировало изменить температурный режим для жилых помещений с +18 +20 до +16 градусов еще на прошлой неделе.

Однако на согласование некоторых деталей проекта постановления еще нужно некоторое время, сообщают источники в Кабмине.

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Ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заверил, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя, однако поставки тепла в квартиры будут сокращены, поскольку зима все же будет сложной.

По его словам, украинцы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу – оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов.

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Источник: РБК-Украина
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