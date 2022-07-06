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Факти / Україна / Суспільство

У квартирах українців взимку стане холодніше: Кабмін готує рішення

Валентина Летяк, редакторка стрічки
опалення
Фото: Dreamstime

Цієї зими батареї у квартирах українців будуть холоднішими. Задля економії енергоресурсів мінімальну температуру знизять до +16.

Уряд планував змінити температурний режим для житлових приміщень з +18 +20 до +16 градусів ще минулого тижня.

Проте на узгодження деяких деталей проєкту постанови ще потрібен деякий час, повідомляють джерела в Кабміні.

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Раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов запевнив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, проте поставки тепла в квартири будуть скорочені, оскільки зима все ж буде складною.

За його словами, українці мають відвикнути жити взимку з відчиненими вікнами та обігрівати вулицю – оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів.

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Джерело: РБК-Україна
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