У квартирах українців взимку стане холодніше: Кабмін готує рішення

Липень, 06 в 14:18

Цієї зими батареї у квартирах українців будуть холоднішими. Задля економії енергоресурсів мінімальну температуру знизять до +16.

Уряд планував змінити температурний режим для житлових приміщень з +18 +20 до +16 градусів ще минулого тижня.

Проте на узгодження деяких деталей проєкту постанови ще потрібен деякий час, повідомляють джерела в Кабміні.

Зараз дивляться

Раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов запевнив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, проте поставки тепла в квартири будуть скорочені, оскільки зима все ж буде складною.

За його словами, українці мають відвикнути жити взимку з відчиненими вікнами та обігрівати вулицю – оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів.