Июнь, 28 в 12:34

Накануне министр развития общин и территорий Алексей Чернышев намекнул украинцам, что отопительный сезон этого года в режиме военного положения будет сверхсложным. Министр пообещал, отопление подадут в дома вовремя, но мы должны отучиться жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу. Также посоветовал:

— То, как мы переживем эту зиму, зависит от каждого из нас, готовиться к холодам стоит именно сейчас.

До войны государство и органы местного самоуправления активно поощряли ОСМД и жителей модернизировать собственные дома, чтобы зимой экономить на отоплении, помогали финансово – действовали специальные программы.

Факты разбирались, действуют ли они сейчас, можно ли получить дополнительные средства от государства или города на утепление дома накануне отопительного сезона.

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Программа Энергодом от государственного Фонда энергоэффективности

Это государственная инициатива для ОСМД — возможность владельцам жилья провести комплексную энергомодернизацию дома. Есть два пакета мероприятий: Легкий – это установка теплового пункта, балансировка системы отопления, утепление трубопроводов и Комплексный, предусматривающий утепление стен, крыши, подвала, замену окон и дверей.

В зависимости от пакета государство, а именно Фонд энергоэффективности, возмещает жителям до 70% расходов. Программа очень популярна среди ОСМД. Уже реализовано или в процессе более 800 проектов, а общая сумма выплаченных грантов – 377 млн ​​грн.

После 24 февраля новые заявки Фонд энергоэффективности не принимает, сообщают в пресс-службе. Сейчас рассматривают ранее полученные заявки, одобряют и только по них выплачивают гранты. Не финансируются ОСМД, чьи дома расположены на временно оккупированных территориях до их освобождения. Также при выплате грантов учитывается близость дома и региона к боевым действиям.

В Фонде энергоэффективности советуют, учитывая боевые действия, постоянные угрозы ракетных ударов во всех городах и областях, инвестировать средства в модернизацию дома, конечно, рискованно. Впрочем, экономическая и ситуация с энергоресурсами все равно побуждает украинцев позаботиться об энергоэффективности зданий, чтобы потом экономить средства на коммунальные услуги.

— Учитывая активность ОСМД по участию в программе ЭНЕРГОДОМ, мы можем сказать, что многие совладельцы многоквартирных домов, несмотря на риски военных действий, заботятся о внедрении энергоэффективных мероприятий в своих домах, чтобы создать комфорт и уменьшить финансовую нагрузку за счет уменьшения потребления энергоресурсов, – убеждают в Фонде энергоэффективности.

В качестве примера — вот эта 44-летняя многоэтажка в Ровно. Несмотря на военное положение, жители завершили основные строительные работы – утеплили стены, заменили оконные блоки и балконные двери, застеклили лоджии в квартирах.

Городские или областные программы

В крупных городах успешно действовали программы софинансирования для ОСМД, когда 70% расходов на энергоэффективные работы возмещал город, а 30% жители должны были собрать самостоятельно или взять кредит. Пока городские и областные программы временно приостановлены.

Исполнительный директор ассоциации Энергоэффективные города Украины Святослав Павлюк объясняет, что сейчас действует ограничение на то, куда органы местного самоуправления тратят средства – только на первоочередные расходы. Дополнительных денег на меры энергоэффективности государственное казначейство просто не пропускает. Если город успел выделить деньги на некоторые проекты до начала войны, то их могут реализовывать.

Кроме этого в некоторых городах есть специальные револьверные фонды – это возможность получить от города беспроцентный заем и ежемесячно его оплачивать. Такой фонд есть и при ассоциации Энергоэффективные города. Несмотря на военное время, он работает, ОСМД предоставляют ссуды.

— ОСМД может получить эти деньги беспроцентно и вернуть их. Если какое-то ОСМД взяло миллион гривен и возвращает условно по 100 тыс в месяц, то эти деньги возвращаются в фонд и повторно используются, – объясняет Святослав Павлюк.

Кредит от банка на утепление дома

До 24 февраля проведение модернизационных мероприятий в доме активно кредитовали четыре украинских банка – Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Кредобанк, они партнеры Фонда энергоэффективности. В настоящее время кредитование ОСМД по программе Энергодом приостановлено. В ПриватБанке Фактам сообщили, пока восстанавливать его не планируют.

Что сделать в доме сейчас, чтобы пережить зиму

Несмотря на сложное время, приостановку программ господдержки и кредитования, специалисты по энергоэффективности призывают все же сейчас, летом, привести дом в строй, не пожалеть для этого денег. Ведь что будет дальше, неизвестно – и это в первую очередь инвестиция в вашу безопасность. И хотя сейчас поздно приступать к комплексным работам, советуют позаботиться об альтернативе привычному источнику отопления, например, установить твердотопливный котел в доме.

— Этот отопительный сезон нам нужно как-то протянуть, чтобы не замерзнуть. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация, куда прилетит, ведь под ударом сети. Поэтому это вопрос безопасности и вопрос расходов. Если у вас есть возможность поставить дополнительно твердотопливные котлы, заказать топливо, сформировать где-то его запас, резерв, чтобы вы могли работать без газа в автономном режиме, в случае проблем с газоснабжением, сделайте это, – советует специалист по энергоэффективности Святослав Павлюк.

По возможности следует заменить окна. Впрочем сейчас, когда в результате боевых действий пострадали многие дома, у нас уже начался дефицит стеклопакетов, стекло в Украине не производят. Но если есть возможность заменить, сделайте это – хорошие окна предотвращают до трети теплопотерь.

Также специалист советует ОСМД и владельцам квартир и домов на осень-зиму запастись пленкой. Чтобы в случае повреждения стекла из-за ракетных ударов или обстрелов иметь возможность оперативно затянуть окна.

Фото: Unsplash, Facebook.