Июль, 07 в 20:55

За мобилизованными работниками будут сохранены рабочие места и должность, но на время призыва могут потерять гарантию сохранения среднего заработка.

Об этом говорится в проекте закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации трудовых отношений” (№ 7251), принятого 1 июля Верховной Радой Украины во втором чтении.

В тексте законопроекта изменения вносятся в статью 119 Кодекса законов о труде (КЗоТ), предусматривающий сохранение за работниками, призванными на военную службу (в том числе по призыву во время мобилизации) места работы, должности и среднего заработка на предприятии.

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— В части третьей статьи 119 слова ”сохраняются место работы, должность и средний заработок” заменить словами ”сохраняются место работы и должность”, — говорится в документе.

Проект закона был направлен на подпись президенту Украины. А в силу сможет вступить только после подписи главы государства.

Соавтор законопроекта и автор поправки о лишении военнослужащих зарплаты по месту работы депутат фракции Слуга народа Галина Третьякова считает неправильным то, что работодатели должны продолжать платить работнику зарплату, когда он мобилизован или служит по контракту в ВСУ.

– Эта практика, когда военнослужащему работодатель продолжал платить зарплату после мобилизации, возникла в 2014 году. В то время мобилизованных было не так много, а государственный бюджет не был в состоянии или не было политической воли достаточно финансировать военных, — рассказала Галина Третьякова в комментарии DW.

Это, по ее словам, может исправить указанный проект закона.

Военнослужащие ВСУ сейчас получают ежемесячное денежное довольствие (зарплату) в соответствии со своей должностью, званием и выслугой, а также дополнительное денежное вознаграждение, установленное на период военного положения.

В частности, военные, которые непосредственно не вовлечены в ведение боевых действий, получают 30 тыс. грн дополнительного вознаграждения – это примерно 1 тыс. грн в день.

Те, кто сейчас на передовой, имеют право на дополнительные 100 тыс. грн в месяц – это около 3 тыс. грн в день.

Фото: Генштаб ВСУ