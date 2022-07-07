Липень, 07 в 20:55

За мобілізованими працівниками будуть збережені робочі місця і посада, але на час призову можуть втратити гарантію збереження середнього заробітку.

Про це йдеться у проєкті закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин” (№ 7251), який був 1 липня ухвалений Верховною Радою України у другому читанні.

У тексті законопроєкту зміни вносяться до статті 119 Кодексу законів про працю (КЗпП), що передбачає збереження за працівниками, призваними на військову службу (зокрема за призовом під час мобілізації) місця роботи, посади і середнього заробітку на підприємстві.

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– У частині третій статті 119 слова ”зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток” замінити словами ”зберігаються місце роботи і посада”, – йдеться у документі.

Наразі проєкт закону був направлений на підпис президенту України. А чинності зможе набрати лише після підпису глави держави.

Співавторка законопроєкту і авторка поправки про позбавлення військовослужбовців зарплатні за місцем роботи депутатка фракції Слуга народу Галина Третьякова вважає неправильним те, що роботодавці мусять продовжувати платити працівникові зарплату, коли він мобілізований чи служить за контрактом в ЗСУ.

– Ця практика, аби військовослужбовцеві роботодавець продовжував платити зарплату після мобілізації, виникла в 2014 році. На той час мобілізованих було не так багато, а державний бюджет був не в стані чи не було політичної волі достатньо фінансувати військових, – розповіла Галина Третьякова у коментарі DW.

Це, за її словами, може виправити зазначений проєкт закону.

Військовослужбовці ЗСУ зараз отримують щомісячне грошове забезпечення (зарплату) відповідно до своєї посади, звання та вислуги, а також додаткову грошову винагороду, яка встановлена на період воєнного стану.

Зокрема, військові, які безпосередньо не залучені до ведення бойових дій, отримують 30 тис. грн додаткової винагороди – це приблизно 1 тис. грн на день.

Ті, хто зараз на передовій, мають право на додаткові 100 тис. грн на місяць – це близько 3 тис. грн на день.

Фото: Генштаб ЗСУ