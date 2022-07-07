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Факты / Украина / Общество

Что будет с повышением тарифов на электроэнергию в Украине — заявление Шмыгаля

Юля Захарченко, редактор ленты
Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

В Украине не планируется повышение тарифов на электроэнергию. Благодаря экспорту электричества в Европейский Союз, украинские генерирующие компании могут заработать средства, которые хотят направить на обеспечение стабильности тарифов на свет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, Кабинет министров утвердил постановление о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии.

– Рекордные цены на электроэнергию в европейских странах позволяют украинским генерирующим компаниям заработать значительные средства, которые мы предлагаем частично направить на то, чтобы тарифы для украинцев оставались стабильными, – отметил Шмыгаль.

По его словам, государство намерено оставить стабильные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в частности, поставки электроэнергии.

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– Никакого повышения для людей сейчас не планируется и не предполагается, – заверил премьер-министр.

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Источник: Кабмин
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