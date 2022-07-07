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Факти / Україна / Суспільство

Що буде з підвищенням тарифів на електроенергію в Україні – заява Шмигаля

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

В Україні не планують жодного підвищення тарифів на електроенергію. Завдяки експорту електрики в Європейський Союз українські генерувальні компанії можуть заробити кошти, які хочуть спрямувати на забезпечення стабільності тарифів на світло.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, Кабінет міністрів затвердив постанову про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії.

– Рекордні ціни на електроенергію в європейських країнах дозволяють українським генеруючим компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо частково спрямувати на те, щоб тарифи для українців залишалися стабільними, – зазначив Шмигаль.

За його словами, держава має намір залишити стабільні тарифи на житлово-комунальні послуги, зокрема, постачання електроенергії.

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– Жодного підвищення для людей зараз не планується і не передбачається, — запевнив прем’єр-міністр.

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Джерело: Урядовий портал
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