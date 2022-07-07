Липень, 07 в 18:48

В Україні не планують жодного підвищення тарифів на електроенергію. Завдяки експорту електрики в Європейський Союз українські генерувальні компанії можуть заробити кошти, які хочуть спрямувати на забезпечення стабільності тарифів на світло.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, Кабінет міністрів затвердив постанову про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії.

– Рекордні ціни на електроенергію в європейських країнах дозволяють українським генеруючим компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо частково спрямувати на те, щоб тарифи для українців залишалися стабільними, – зазначив Шмигаль.

За його словами, держава має намір залишити стабільні тарифи на житлово-комунальні послуги, зокрема, постачання електроенергії.

Зараз дивляться