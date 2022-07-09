Перешли на сторону России: двум экс-полицейским сообщили о подозрении в госизмене

Июль, 08 в 21:34

В Харьковской области заочно сообщили о подозрении двум бывшим полицейским в государственной измене. Во временно оккупированном Изюме они добровольно перешли на сторону российских наемников.

Подозреваемые вступили в псевдоорган захватчиков — непризнанную “народную милицию”. Они указывали российским военным, где расположены здания Изюмской окружной прокуратуры и другие административные органы.

Следователи заочно сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (по ч. 2 ст. 111 УК Украины), за которое предусмотрено до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас продолжается досудебное расследование.