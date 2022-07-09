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Факты / Украина / Общество

Перешли на сторону России: двум экс-полицейским сообщили о подозрении в госизмене

Юля Захарченко, редактор ленты
Перешли на сторону России: двум экс-полицейским сообщили о подозрении в госизмене
Фото: Depositphotos

В Харьковской области заочно сообщили о подозрении двум бывшим полицейским в государственной измене. Во временно оккупированном Изюме они добровольно перешли на сторону российских наемников.

Подозреваемые вступили в псевдоорган захватчиков — непризнанную “народную милицию”. Они указывали российским военным, где расположены здания Изюмской окружной прокуратуры и другие административные органы.

Следователи заочно сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (по ч. 2 ст. 111 УК Украины), за которое предусмотрено до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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Источник: Офис генпрокурора
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