Перейшли на бік Росії: двом експоліцейським повідомили про підозру в держзраді

Липень, 08 в 21:34

У Харківській області заочно повідомили про підозру двом колишнім поліцейським в державній зраді. У тимчасово окупованому Ізюмі вони добровільно перейшли на бік російських найманців.

Підозрювані вступили до псевдооргану загарбників – невизнаної “народної міліції”. Вони вказували російським військовим, де розташовані будівлі Ізюмської окружної прокуратури та інші адміністративні органи.

Слідчі заочно повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (за ч. 2 ст. 111 КК України), за яку передбачено до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.