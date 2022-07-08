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Факты / Украина / Общество

РФ в войне в Украине потеряла уже почти 37 тысяч солдат

Марта Бондаренко, редактор ленты
РФ в войне в Украине потеряла уже почти 37 тысяч солдат
Фото: Генштаб ВСУ

Российский враг в войне в Украине уже потерял около 36 900 своих солдат — за прошедшие сутки еще 250 человек.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, военные Вооруженных сил Украины за сутки уничтожили еще 35 танков, поэтому общее количество ликвидированной такой техники составляет 1 637 единиц.

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Другие потери противника:

  • боевых бронированных машин ‒ 3811 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 828 (+13) ед,
  • РСЗО — 247 ед,
  • средств ПВО — 107 ед,
  • самолетов – 217 ед,
  • вертолетов – 187 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 669 (+2) ед,
  • крылатых ракет — 155,
  • кораблей /катеров — 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2685 (+20) ед,
  • специальная техника – 66.

Наибольшие потери враг понес на Краматорском направлении.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты сжигают тела своих военных, чтобы скрыть потери.

Источник: Генштаб ВСУ
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