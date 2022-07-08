Июль, 08 в 9:25

Российский враг в войне в Украине уже потерял около 36 900 своих солдат — за прошедшие сутки еще 250 человек.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, военные Вооруженных сил Украины за сутки уничтожили еще 35 танков, поэтому общее количество ликвидированной такой техники составляет 1 637 единиц.

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Другие потери противника:

боевых бронированных машин ‒ 3811 (+14) ед,

артиллерийских систем – 828 (+13) ед,

РСЗО — 247 ед,

средств ПВО — 107 ед,

самолетов – 217 ед,

вертолетов – 187 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 669 (+2) ед,

крылатых ракет — 155,

кораблей /катеров — 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2685 (+20) ед,

специальная техника – 66.

Наибольшие потери враг понес на Краматорском направлении.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты сжигают тела своих военных, чтобы скрыть потери.