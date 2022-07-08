РФ у війні в Україні втратила вже майже 37 тисяч вояків
Фото: Генштаб ЗСУ
Російський ворог у війні в Україні вже втратив близько 36 900 своїх вояк – за минулу добу ще 250 осіб.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім того, військові Збройних сил України за добу знищили ще 35 танків, тож наразі загальна кількість ліквідованої такої техніки становить 1 637 одиниць.
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Інші втрати противника:
- бойових броньованих машин ‒ 3811 (+14) од,
- артилерійських систем – 828 (+13) од,
- РСЗВ – 247 од,
- засобів ППО – 107 од,
- літаків – 217 од,
- гелікоптерів – 187 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 669 (+2) од,
- крилатих ракет – 155,
- кораблів /катерів – 15 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2685 (+20) од,
- спеціальна техніка – 66.
Найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському напрямку.
Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що у тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти спалюють тіла своїх військових, щоб приховати втрати.