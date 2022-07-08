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РФ у війні в Україні втратила вже майже 37 тисяч вояків

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
РФ у війні в Україні втратила вже майже 37 тисяч вояків
Фото: Генштаб ЗСУ

Російський ворог у війні в Україні вже втратив близько 36 900 своїх вояк – за минулу добу ще 250 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, військові Збройних сил України за добу знищили ще 35 танків, тож наразі загальна кількість ліквідованої такої техніки становить 1 637 одиниць.

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Інші втрати противника:

  • бойових броньованих машин ‒ 3811 (+14) од,
  • артилерійських систем – 828 (+13) од,
  • РСЗВ – 247 од,
  • засобів ППО – 107 од,
  • літаків – 217 од,
  • гелікоптерів – 187 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 669 (+2) од,
  • крилатих ракет – 155,
  • кораблів /катерів – 15 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2685 (+20) од,
  • спеціальна техніка – 66.

Найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському напрямку.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що у тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти спалюють тіла своїх військових, щоб приховати втрати.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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