Липень, 08 в 9:25

Російський ворог у війні в Україні вже втратив близько 36 900 своїх вояк – за минулу добу ще 250 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, військові Збройних сил України за добу знищили ще 35 танків, тож наразі загальна кількість ліквідованої такої техніки становить 1 637 одиниць.

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Інші втрати противника:

бойових броньованих машин ‒ 3811 (+14) од,

артилерійських систем – 828 (+13) од,

РСЗВ – 247 од,

засобів ППО – 107 од,

літаків – 217 од,

гелікоптерів – 187 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 669 (+2) од,

крилатих ракет – 155,

кораблів /катерів – 15 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2685 (+20) од,

спеціальна техніка – 66.

Найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському напрямку.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що у тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти спалюють тіла своїх військових, щоб приховати втрати.