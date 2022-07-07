Июль, 07 в 13:00

Во временно оккупированном городе Херсон российские захватчики начали сжигать тела своих военных, чтобы скрыть потери России в полномасштабной войне против Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

– Для сокрытия реального количества потерь оккупанты регулярно сжигают тела убитых военных. В окрестностях города неоднократно замечены места с большим количеством обгоревших остатков людей. Точно идентифицировать их принадлежность сложно из-за значительных повреждений от огня, — говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, тела везут грузовиками из местного СИЗО. Представители армии РФ пытаются скрыть их умышленное сожжение, а потому выдают это за последствия артиллерийских обстрелов и спровоцированных ими пожаров.

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Как уточнили в разведке, на месте сожжения тел сначала раздавался мощный взрыв, после чего возникал пожар. В то же время, спасателям не разрешали прибыть на место инцидента для ликвидации пожара.

В ГУР также проинформировали, что начальник исправительной колонии №90, херсонский коллаборант Евгений Соболев, автомобиль которого в июне взорвали неизвестные, все еще находится в городской клинической больнице им. Лучанского в отделении ортопедии. После взрыва автомобиля Соболеву установили аппараты Илизарова на обе ноги.

В Херсоне оккупанты продолжают “переоформлять” медицинские учреждения и искать медицинских работников.

– В связи с тем, что большое количество врачей не согласились работать на противника и уехали с временно оккупированных территорий, ситуация становится критической. В частности, отмечается сильная нехватка анестезиологов, — говорится в сообщении ГУР.

Источник: ГУР Минобороны Украины