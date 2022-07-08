Июль, 08 в 1:05

Переселенцы, выселяемые из таких учреждений, как школы, санатории, больницы, где они временно нашли убежище, могут обратиться в Министерство реинтеграции оставило номер горячей линии — 1548, где ведомство может предоставить помощь.

Об этом в своем Telegram канале 7 июля сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

– Сегодня провели специальное совещание по ВПЛ. На этот раз о временном жилье для внутренних переселенцев. В конце концов проблема сводится к финансированию. Будем искать деньги – и в бюджете, и у международных доноров, – написала она.

Министр отметила, что сейчас одна проблема: многие внутриперемещенные лица временно проживают в школах, больницах, санаториях и других местах компактного проживания, которые приютили людей в первые дни и недели полномасштабной войны.

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– В последнее время поступают жалобы на то, что некоторые учреждения начали выселять переселенцев. Понимаю, что могут быть разные обстоятельства и причины. Но это недопустимо, чтобы людей выставляли прямо на улицу. Хочу, чтобы меня сейчас хорошо услышали владельцы и руководители таких учреждений, – написала Верещук.

Глава Минреинтеграции отметила, что переселение без ухудшения условий возможно, но ни в коем случае не выселять людей, особенно в преддверии осенне-зимнего периода.

— На месте наших внутренних переселенцев без жилья мог оказаться каждый из нас, — написала она.

Ирина Верещук также обратилась к переселенцам, которые могли столкнуться с указанными сложностями. Она предложила тем, кого выселяют из мест компактного проживания, звонить на уже указанную горячую линию Минреинтеграции – 1548, или писать в комментариях под этой публикацией.

Источник: Ирина Верещук