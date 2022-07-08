Липень, 08 в 1:05

Переселенці, яких виселяють з таких установ, як школи, санаторії, лікарні, де вони тимчасово знайшли прихисток, можуть звернутись до Міністерства реінтеграції, де відомство надасть допомогу.

Про це у своєму Telegram каналі 7 липня повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

– Сьогодні провели спеціальну нараду по ВПО. Цього разу щодо тимчасового житла для внутрішніх переселенців. Зрештою, проблема зводиться до фінансування. Будемо шукати гроші – і в бюджеті, і у міжнародних донорів, – написала вона.

Міністерка зазначила, що наразі є одна проблема: багато внутрішньопереміщених осіб тимчасово проживають у школах, лікарнях, санаторіях та інших місцях компактного проживання, які прихистили людей в перші дні та тижні повномасштабної війни.

Зараз дивляться

– Останнім часом надходять скарги на те, що деякі установи почали виселяти переселенців. Розумію, що можуть бути різні обставини та причини. Але, це неприпустимо, щоб людей виставляли просто на вулицю. Хочу, щоб мене зараз добре почули власники та керівники таких установ, – написала Верещук.

Очільниця Мінреінтеграції зазначила, що переселення без погіршення умов можливе, але в жодному разі не виселяти людей, особливо напередодні осінньо-зимового періоду.

– Зрештою, на місці наших внутрішніх переселенців без житла міг опинитись кожен з нас, – написала вона.

Ірина Верещук також звернулась до переселенців, які могли зіштовхнутись із зазначеними складнощами. Вона запропонувала тим, кого виселяють з місць компактного проживання, дзвонити на гарячу лінію Мінреінтеграції – 1548, або писати у коментарях під цією публікацією.

Джерело: Ірина Верещук