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Факты / Украина / Общество

Оккупанты убили 100 украинских спортсменов и тренеров

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты убили 100 украинских спортсменов и тренеров

С начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в боях и от вражеских обстрелов погибли 100 украинских спортсменов и тренеров.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

По его словам, из-за жестокой войны, которую развязала Россия, погибли не только взрослые, но и дети-спортсмены.

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– Все они герои, лучшие из лучших наших людей. Четверо ранены. Еще 22 находятся в плену. Прилагаем все усилия, чтобы вернуть их домой живыми, — подчеркнул Гутцайт.

Он отметил, что в настоящее время более трех тысяч спортсменов с оружием защищают Украину и всю Европу. Кроме того, на волонтерском фронте более 1100 спортсменов и тренеров.

— Все они сейчас должны быть в спортивных залах, тренироваться и тренировать, готовиться к соревнованиям. Никто из них не хотел этой войны. Но никто из них не сумел остаться в стороне, — подытожил министр молодежи и спорта.

29 апреля стало известно, что в Мариуполе от артиллерийских обстрелов погибла 14-летняя спортсменка Алина Перегудова. Девочка занималась тяжелой атлетикой.

Фото: Вадим Гутцайт

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