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В Мариуполе от вражеских обстрелов погибла 14-летняя тяжелоатлетка и ее мама

Марта Бондаренко редактор ленты
В Мариуполе от вражеских обстрелов погибла 14-летняя тяжелоатлетка и ее мама

В Мариуполе от артиллерийских обстрелов погибла 14-летняя спортсменка Алина Перегудова. Девочка занималась тяжелой атлетикой.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Вместе с Алиной вражеские снаряды убили и ее маму.

В свои 14 лет Алина подавала большие надежды в тяжелой атлетике, ведь добилась немалых успехов.

Она стала кандидатом в сборную команду Украины. А в прошлом году на национальном чемпионате завоевала золотые награды.

— Она стремилась одерживать победы наивысшего уровня и дальше. Но пришел “русский мир”, “освободивший” ее от этого будущего, — говорится в заявлении горсовета.

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Как сообщили в Управлении физической культуры и спорта ДонОГА, Алина училась в Донецком областном специализированном колледже спортивного профиля им. Бубки.

— В прошлом году на национальном чемпионате среди девушек U17 она завоевала золотые награды, — отметили в управлении.

По состоянию на утро 29 апреля 2022 года в Украине из-за масштабной войны погибло 219 детей.

Источник: Мариупольский горсовет, Управление физической культуры и спорта ДонОГА

Фото: Управление физической культуры и спорта ДонОГА

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