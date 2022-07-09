Окупанти убили 100 українських спортсменів і тренерів

Липень, 09 в 16:42

З початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну у боях та від ворожих обстрілів загинуло 100 українських спортсменів і тренерів.

Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

За його словами, через жорстоку війну, яку розв’язала Росія, загинули не лише дорослі, а й діти-спортсмени.

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– Всі вони герої, кращі з найкращих наших людей. Четверо поранені. Ще 22 перебувають у полоні. Докладаємо всіх зусиль, щоб повернути їх додому живими, – наголосив Гутцайт.

Він зауважив, що наразі понад три тисячі спортсменів зі зброєю захищають Україну і всю Європу. Крім того, на волонтерському фронті понад 1100 спортсменів і тренерів.

– Всі вони зараз мали б бути у спортивних залах, тренуватися і тренувати, готуватися до змагань. Ніхто з них не хотів цієї війни. Але ніхто з них не зумів залишитися осторонь, – підсумував міністр молоді та спорту.

29 квітня стало відомо, що у Маріуполі від артилерійських обстрілів загинула 14-річна спортсменка Аліна Перегудова. Дівчинка займалася важкою атлетикою.

Фото: Вадим Гутцайт