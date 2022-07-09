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Факты / Украина / Общество

В Минэнерго рассказали, придется ли зимой экономить на отоплении квартир

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
В Минэнерго рассказали, придется ли зимой экономить на отоплении квартир
Фото: Depositphotos

В Министерстве энергетики не исключают, что зимой минимальная температура в жилых помещениях может быть ниже, чем в прошлые годы.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.

– Вопрос об уменьшении обсуждается. В условиях войны, если есть возможность экономить ресурсы, мы поддерживаем это, — объяснил он.

Герман Галущенко добавил, что в Кабмине анализируют опыт европейских государств, прежде чем снизить температурный режим в домах и квартирах.

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К слову, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышев уже заявлял, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя, но зима все же будет сложной.

По его словам, оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов.

Позже стало известно, что Кабмин готовит решение, которое предусматривает, что для экономии энергоресурсов минимальную температуру снизят до +16.

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