В Минэнерго рассказали, придется ли зимой экономить на отоплении квартир
В Министерстве энергетики не исключают, что зимой минимальная температура в жилых помещениях может быть ниже, чем в прошлые годы.
Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.
– Вопрос об уменьшении обсуждается. В условиях войны, если есть возможность экономить ресурсы, мы поддерживаем это, — объяснил он.
Герман Галущенко добавил, что в Кабмине анализируют опыт европейских государств, прежде чем снизить температурный режим в домах и квартирах.
К слову, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышев уже заявлял, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя, но зима все же будет сложной.
По его словам, оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов.
Позже стало известно, что Кабмин готовит решение, которое предусматривает, что для экономии энергоресурсов минимальную температуру снизят до +16.