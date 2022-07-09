Липень, 09 в 8:29

У Міністерстві енергетики не виключають, що взимку мінімальна температура у житлових приміщеннях може бути нижчою, ніж у минулі роки.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

– Питання про зменшення обговорюється. В умовах війни, якщо є можливість економити ресурси, ми це підтримуємо, – пояснив він.

Герман Галущенко додав, що в Кабміні аналізують досвід європейських держав, перш ніж знизити температурний режим в будинках і квартирах.

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До слова, раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов вже заявляв, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, але зима все ж буде складною.

За його словами, оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів.

Пізніше стало відомо, що Кабмін готує рішення, яке передбачає, що для економії енергоресурсів мінімальну температуру знизять до +16.