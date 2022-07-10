Июль, 09 в 22:01

В результате вражеского ракетного удара по территории Ингулецкого района Кривого Рога, повреждены полтора десятка жилых домов, погибли двое гражданских, еще три человека ранены.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

– Сверхтяжелый день. Сегодня РФ убила еще двух гражданских жительниц Днепропетровщины. В результате утренних обстрелов Ингулецкого района одна женщина погибла на месте, позже молодая девушка скончалась в больнице от полученных ранений. Еще три человека пострадали, получив осколочные ранения, — написал он.

По данным Лукашука, в домах повреждены фасады, окна, балконы, также повреждены четыре автомобиля, один из которых выгорел дотла.

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— Повреждена газовая сеть (в настоящее время утечка газа ликвидирована) и электрическая подстанция (отключение потребителей не было). На месте спасатели также нашли два кассетных элемента от реактивной системы залпового огня, они уже ликвидированы, — отметил он.

Кроме этого, к вечеру враг ударил из РСЗО вблизи населенного пункта Радушное в Криворожском районе. Было три “прилета”, сейчас вся информация выясняется, но предварительно – без жертв.

— Что касается других территорий области. После вчерашнего обстрела Никопольского района сотрудники ГСЧС обнаружили более десяти воронок и безопасные обломки от Градов. В результате обстрела никто не пострадал, — добавил Лукашук.

Напомним, что утром 9 июля оккупанты обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога — запустили 10 ракет Торнадо-С. В результате обстрела погибла 41-летняя женщина. Два человека были госпитализированы, среди них девочка 2002 года рождения.

Фото: Валентин Резниченко