Липень, 09 в 22:01

Внаслідок ворожого ракетного удару по території Інгулецького району Кривого Рогу, пошкоджено півтора десятки житлових будинків, загинули двоє цивільних, ще трьох осіб поранено.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

– Надважкий день. Сьогодні РФ вбила ще двох цивільних мешканок Дніпропетровщини. Внаслідок ранкового обстрілу Інгулецького району одна жінка загинула на місці, пізніше молода дівчина померла в лікарні від отриманих поранень. Ще троє осіб постраждали, діставши осколкові поранення, – написав він.

За даними Лукашука, в будинках пошкоджено фасади, вікна, балкони, також зазнали ушкоджень чотири автівки, одна з яких вигоріла вщент.

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– Пошкоджено газову мережу (наразі витік газу ліквідовано) та електричну підстанцію (відключення споживачів не було). На місці рятувальники також знайшли два касетні елементи від реактивної системи залпового вогню, їх вже ліквідовано, – зазначив він.

Крім цього, надвечір ворог вдарив з РСЗВ поблизу населеного пункту Радушне у Криворізькому районі. Було три “прильоти”, наразі вся інформація з’ясовується, але попередньо – без жертв.

– Щодо інших територій області. Після вчорашнього обстрілу Нікопольського району співробітники ДСНС виявили більше десяти воронок і безпечні уламки від Градів. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, – додав Лукашук.

Нагадаємо, що вранці 9 липня окупанти обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу – запустили 10 ракет Торнадо-С. В результаті обстрілу загинула 41-річна жінка. Двох людей було госпіталізовано, серед них дівчинка 2002 року народження.

Фото: Валентин Резніченко