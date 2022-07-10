Загинули двоє цивільних, троє поранені: що відомо про наслідки обстрілів Кривого Рогу
Внаслідок ворожого ракетного удару по території Інгулецького району Кривого Рогу, пошкоджено півтора десятки житлових будинків, загинули двоє цивільних, ще трьох осіб поранено.
Про це у Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
– Надважкий день. Сьогодні РФ вбила ще двох цивільних мешканок Дніпропетровщини. Внаслідок ранкового обстрілу Інгулецького району одна жінка загинула на місці, пізніше молода дівчина померла в лікарні від отриманих поранень. Ще троє осіб постраждали, діставши осколкові поранення, – написав він.
За даними Лукашука, в будинках пошкоджено фасади, вікна, балкони, також зазнали ушкоджень чотири автівки, одна з яких вигоріла вщент.
– Пошкоджено газову мережу (наразі витік газу ліквідовано) та електричну підстанцію (відключення споживачів не було). На місці рятувальники також знайшли два касетні елементи від реактивної системи залпового вогню, їх вже ліквідовано, – зазначив він.
Крім цього, надвечір ворог вдарив з РСЗВ поблизу населеного пункту Радушне у Криворізькому районі. Було три “прильоти”, наразі вся інформація з’ясовується, але попередньо – без жертв.
– Щодо інших територій області. Після вчорашнього обстрілу Нікопольського району співробітники ДСНС виявили більше десяти воронок і безпечні уламки від Градів. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, – додав Лукашук.
Нагадаємо, що вранці 9 липня окупанти обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу – запустили 10 ракет Торнадо-С. В результаті обстрілу загинула 41-річна жінка. Двох людей було госпіталізовано, серед них дівчинка 2002 року народження.
Фото: Валентин Резніченко