Июль, 10 в 19:20

В Донецкой области российские оккупанты нанесли ракетный удар Искандерами по гражданскому общежитию в городе Часов Яр. Под завалами находится мать с девятилетним ребенком.

Несмотря на вражескую авиацию в воздухе и угрозу новых ударов, спасатели уже более полусуток борются за их жизнь. Пятерых пострадавших доставили в больницу. Точное количество жертв, которые могут оставаться под завалами, точно неизвестно. Сейчас подтверждена гибель по меньшей мере 15 человек.

Сейчас смотрят

Еще одного человека спасли из-под завалов пятиэтажного дома, разрушенного ракетным ударом. Всего количество спасенных составляет около шести человек.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что 23 человека, среди которых ребенок, остаются под завалами разрушенного в результате ракетного удара по дому в Часовом Яру вечером 9 июля.