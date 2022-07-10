Липень, 10 в 19:20

У Донецькій області російські окупанти завдали ракетного удару Іскандерами по цивільному гуртожитку у місті Часів Яр. Під завалами перебуває мати з дев’ятирічною дитиною.

Попри ворожу авіацію в повітрі та загрозу нових ударів, рятувальники уже понад пів доби боряться за їхнє життя. П’ятьох постраждалих доставили до лікарні. Точна кількість жертв, які можуть залишатися під завалами, точно невідома. Наразі підтверджено загибель щонайменше 15 людей.

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Ще одну людину врятували з-під завалів п’ятиповерхового будинку, зруйнованого ракетним ударом. Загалом кількість врятованих становить близько шести людей.