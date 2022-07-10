Июль, 10 в 12:39

До 10 выросло количество жертв ракетных обстрелов жилой пятиэтажки в городе Часов Яр Донецкой области.

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на ГСЧС Украины.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал о шести погибших в результате разрушения двух подъездов пятиэтажки, куда попали российские ракеты.

Сейчас смотрят

В 10.25 спасатели из-под завалов достали еще одного погибшего. По состоянию на 12.00 количество жертв составляет 10 человек, пострадавших пятеро. Спасательные работы продолжаются.

ОБНОВЛЕНО в 13.30

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 13.00 количество погибших увеличилось до 15 человек.

Ранее глава ОВА сообщил, что оккупанты нанесли удары с реактивных систем Ураган.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 137-й день.

За ситуацией на фронте можно следить на карте боевых действий в Украине.