Более 100 военных РФ ликвидированы: подробности удара ВСУ по складу РФ в Новой Каховке
Фото: Минобороны
В Херсонской области в результате удара по составу российской армии в Новой Каховке уничтожены более 100 военных РФ и еще около 200 раненых. Удар нанесен по одному из пунктов управления, средствам противовоздушной обороны и составу с ракетами для ПВО.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ. Согласно сообщению, во время удара ВСУ 8 июля по складам РФ были даже “срочные эвакуации VIP-раненых и убитых” российских военных.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что предварительно из 200 раненых оккупантов около половины тяжело ранены. Вероятно, часть из них не сможет выжить.
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