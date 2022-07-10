Более 100 военных РФ ликвидированы: подробности удара ВСУ по складу РФ в Новой Каховке

Июль, 10 в 20:57

В Херсонской области в результате удара по составу российской армии в Новой Каховке уничтожены более 100 военных РФ и еще около 200 раненых. Удар нанесен по одному из пунктов управления, средствам противовоздушной обороны и составу с ракетами для ПВО.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ. Согласно сообщению, во время удара ВСУ 8 июля по складам РФ были даже “срочные эвакуации VIP-раненых и убитых” российских военных.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что предварительно из 200 раненых оккупантов около половины тяжело ранены. Вероятно, часть из них не сможет выжить.