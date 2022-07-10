Понад 100 військових РФ ліквідовано: подробиці удару ЗСУ по складу РФ у Новій Каховці

Липень, 10 в 20:57

У Херсонській області внаслідок удару по складу російської армії у Новій Каховці знищено понад 100 військових РФ та ще близько 200 поранених. Удар завдано по одному з пунктів управління, засобам протиповітряної оборони та складу з ракетами до ППО.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Згідно з повідомленням, під час удару ЗСУ 8 липня по складах РФ були навіть “термінові евакуації VIP-поранених та вбитих” російських військових.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що попередньо з-поміж 200 поранених окупантів близько половини тяжко поранені. Ймовірно, частина з них не зможе вижити.