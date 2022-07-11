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Факты / Украина / Общество

Третий этап войны: что означает заявление Зеленского об освобождении Юга Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
Третий этап войны: что означает заявление Зеленского об освобождении Юга Украины
Фото: Минобороны

Вооруженные силы Украины переходят к третьему этапу войны. Военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире информационного телемарафона Єдині новини объяснил, почему президент Владимир Зеленский приказал ВСУ освободить южные области Украины от российской армии.

По его словам, это свидетельствует о переходе украинских войск к контрнаступлению, направленному на деоккупацию наших территорий. Украина хочет создать сухопутный коридор из Крымского полуострова и Донбасса, чтобы решить вопрос водоснабжения во временно оккупированный Крым.

— Речь идет о препятствовании логистике российской армии через Керченский мост и нанесении точечных ударов по местам базирования Черноморского флота. Это решение экономических проблем Украины. В первую очередь разблокировка работы портов. Это заявление свидетельствует о намерениях Украины перехода к третьему этапу войны. Это контрнаступление и освобождение временно оккупированных территорий, – объяснил эксперт.

По его словам, Украина хочет освободить не только территорию Херсонской области, но и Запорожскую, Луганскую, Донецкую и другие.

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