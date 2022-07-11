Липень, 11 в 19:35

Збройні сили України переходять до третього етапу війни. Військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини пояснив, чому президент Володимир Зеленський наказав ЗСУ звільнити південні області України від російської армії.

За його словами, це свідчить про перехід українських військ до контрнаступу, спрямованого на деокупацію наших територій. Він вважає, що Україна може створити сухопутний коридор з Кримського півострова та Донбасу, щоб розв’язати питання водопостачання у тимчасово окупований Крим.

– Йдеться про перешкоджання логістики російської армії через Керченський міст і завдання точкових ударів по місцях базування Чорноморського флоту. Це розв’язання економічних проблем України. Насамперед розблокування роботи портів. Ця заява свідчить про наміри України щодо переходу до третього етапу війни. Це контрнаступ і звільнення тимчасово окупованих територій, – пояснив експерт.

За його словами, Україна хоче звільнити не лише територію Херсонської області, а й Запорізької, Луганської, Донецької та інших.

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Якщо Херсонська область повернеться під повний контроль України, це дасть можливість вирішити низку питань та надалі прогнати окупантів з нашої землі, переконаний експерт.