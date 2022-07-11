Июль, 11 в 18:48

Вооруженные силы Украины успешно отбили штурм российской армии в направлении Краснополья и Марьинки, сведя на нет попытки оккупантов захватить больше территорий. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Российские войска пытаются установить полный контроль над Луганской областью, окружить украинских защитников в Донецкой области, удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом и в дальнейшем блокировать морские коммуникации Украины в Черном море.

На Бахмутском направлении оккупанты ведут огонь из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районы Часового Яра, Берестового, Покровского, Соледара, Зайцева, Вершины, Новолуганского, Клещиевки, Кодемы и Нью-Йорка. Вражеские войска нанесли авиаудары самолетами штурмовой авиации Су-25 вблизи Покровского и Яковлевки.

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В акватории Черного и Азовского морей в готовности к ракетным ударам Россия продолжает удерживать два носителя высокоточного оружия с суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа Калибр.

Украинские бойцы наносят врагу потери по всем направлениям, где продолжаются боевые действия, и готовы к любым изменениям оперативной обстановки. В подразделениях российских оккупационных войск все чаще фиксируют случаи дезертирства и открытого неповиновения командованию, отметили в Генштабе ВСУ.