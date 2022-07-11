Липень, 11 в 18:48

Збройні сили України успішно відбили штурм російської армії у напрямку Краснопілля та Мар’їнки, звівши нанівець спроби окупантів захопити більше територій. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російські війська намагаються встановити повний контроль над Луганською областю, оточити українських захисників у Донецькій області, утримати сухопутній коридор з тимчасово окупованим Кримом та надалі блокувати морські комунікації України у Чорному морі.

На Бахмутському напрямку окупанти ведуть вогонь із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в райони Часового Яру, Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки, Кодеми та Нью-Йорка. Ворожі війська завдали авіаударів літаками штурмової авіації Су-25 поблизу Покровського та Яковлівки.

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В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів Росія продовжує утримувати два носії високоточної зброї з сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу Калібр.

Українські бійці завдають ворогу втрат на всіх напрямках, де тривають бойові дії, та готові до будь-яких змін оперативної обстановки. У підрозділах російських окупаційних військ все частіше фіксують випадки дезертирства та відкритої непокори командуванню, зазначили у Генштабі ЗСУ.