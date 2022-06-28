Деньги на восстановление разрушенного РФ жилья: как повысить шансы на компенсацию

Российские деньги – на восстановление Украины. Канада разрешила конфисковать российские активы и передавать их на нужды нашего государства.

На этой неделе в стране вступил в силу закон, разрешающий правительству принимать экономические меры против определенных лиц, когда произошло грубое нарушение международного мира и безопасности. То есть, речь идет о том, чтобы забирать средства и передавать их на восстановление пострадавшей стороны.

О возможной конфискации российских активов в пользу Украины говорят и в Евросоюзе.

Как начинается восстановление поврежденной инфраструктуры в Украине, как восстановить собственное жилье и как получить на это средства – корреспондент Фактов недели Сергей Костеж побывал в Черниговской области и рассказал обо всех нюансах.

Он снова посетил поселок Новоселовка, где побывал в начале апреля. Тогда съемочная группа увидела уничтоженные артиллерией и сожженные авиацией дома. Сейчас же воронки от авиабомб – засыпали, но развалины построек никуда не делись.

Через два месяца с центральной улицы Новоселовки убрали завалы и мусор, она по крайней мере стала проездной. Но большой вопрос – кто и за какие средства будет восстанавливать разрушенное жилье.

Как рассказал местный житель Юрий Свириденко, восстанавливать дом после российских обстрелов ему приходится за свой счет.

– Фиксировали, писали, из сельсовета звонили, что если будут деньги, то они по чекам отдадут или как-то так, — сообщил журналистам мужчина.

По его словам, на работы у него ушло 70 тыс. грн, но это еще не все. Выходил из ситуации просто: привлекал друзей, родственников, вместе дом и восстановили.

А жительнице поселка Наталье Макиенко оценщики сообщили, что на восстановление ее разрушенного дома нужно несколько миллионов гривен.

Чернигов получил на восстановление из бюджета 150 млн грн, но это на восстановление критической инфраструктуры, а не жилья. Сейчас в городе чинят водоснабжение, газовые сети, электросети. Эти работы в Чернигове планируется завершить до конца июня.

Глава партии Слуга народа, заместитель главы парламентского комитета по организации госвласти Елена Шуляк объясняет, что в условиях полномасштабной войны у государства банально не хватает денег на восстановление.

– На сегодняшний день уже разрушено более 14 млн метров квадратных, это более 200 тыс. заявок, которые касаются более 550 тыс. человек. Когда мы воюем, когда у нас огромная социальная нагрузка, своих средств для того, чтобы восстановить разрушенное жилье, просто нет – ни в государственном бюджете, ни в местных тоже, — отметила Шуляк.

Однако по закону государство обязано создать условия для того, чтобы разрушенное жилье было восстановлено. Поэтому искать деньги придется. А пока остается ремонтировать все за свой счет и собирать данные о расходах, чтобы добиться компенсаций от государства.

В то же время остается пока без ответа вопрос, кто будет платить и когда люди получат деньги. Поскольку речь идет об астрономических суммах.

– По нашим общим оценкам с Киевской школой экономики, потери жилой недвижимости – где-то около $30 млрд. То есть это очень большие, неподъемные средства для украинского бюджета, — объяснил экономический аналитик Глеб Вышлинский.

Но откуда-то эти деньги брать придется. Пострадавшие украинцы надеются, в том числе, на репарации от России, которые она вынуждена будет заплатить. Но это случится только в том случае, если сама РФ подпишет соответствующий международный акт.

– Мы теперь являемся пострадавшими по общему уголовному делу Украины против России. Пока идет война, и пока не кончится война, и пока не пройдут все эти суды, ждать того, что будут компенсации, нереально. Кто нам будет их выплачивать? – отметила жительница Новоселовки Наталья Макиенко.

Капитуляция РФ, по крайней мере, сейчас, выглядит как фантастика. Поэтому у людей возникает резонный вопрос: можно ли получить деньги раньше? Теоретически есть активы российского Центробанка – более $400 млрд. То, что было заморожено еще в марте Соединенными Штатами. Но и отправить их в Украину, как предлагали ряд конгрессменов, тоже не скоро удастся.

– Технически вроде бы выглядит наиболее простым вариант конфискации российских активов, потому что вот они вроде бы лежат и готовы, чтобы их забрали. Но, с другой стороны, понятно, что большие страны опасаются последствий подобного решения в столь крупных масштабах…. Есть опасения, можно ли конфисковать, – рассказал аналитик Глеб Вышлинский.

Елена Шуляк, в свою очередь, сообщила, что как вариант есть промежуточная возможность: будут платить украинцам европейские фонды, а потом они будут получать деньги от россиян. По крайней мере, тогда украинцы получат деньги быстрее.

– Сегодня мы видим очень много интереса у международных партнеров восстанавливать определенные регионы, города или объекты. Киевскую область хочет восстанавливать Великобритания. Если говорить о Житомирской области, где много разрушений частного жилищного сектора, будет активно помогать Эстония. Николаевская область ведет переговоры с Данией, – проинформировала нардеп.

Кроме того, в Кабинете министров пока нет единой стратегии, как и по какому принципу выплачивать компенсации, сколько давать и кому.

– Мы в законопроекте предусматривали ограничение 150 кв. м и на жилье в частном секторе, и на жилье в многоквартирных домах. Но на сегодняшний день в результате сложных дискуссий пришли к тому, что нужно компенсировать каждый потерянный метр. Я надеюсь, когда парламент будет выносить в сессионный зал законопроект на второе чтение, эта норма будет обязательно учтена, – рассказала Шуляк.

Пошаговая инструкция, что нужно сделать, чтобы повысить свои шансы на компенсацию за разрушенное жилье, выглядит так:

1. Тщательно зафиксируйте с правоохранителями факт каждого повреждения, даже самого мелкого.

2. Произведите оценку с государственными или частными экспертами, имеющими лицензию. Вам нужно иметь заверенный акт о том, насколько пострадал ваш дом.

3. Тщательно для себя зафиксируйте на фото и видео все разрушения, поскольку бюрократия в условиях войны может данные и потерять.

4. Тщательно собирайте все чеки обо всех расходах.

5. Зафиксируйте на фото и видео показания друзей, соседей, представителей органов власти о том, что все повреждения, которые вы зафиксировали, – действительно на вашем доме и были нанесены в результате обстрелов.

– Подходить к этому (нужно, – Ред.) параноидально и фиксировать все, что можно, то есть все сфотографировать. Вызвать ГСЧС, вызвать свидетелей, полицию. Все, конечно, будут “посылать” и говорить, что нам не до тебя, но общие рекомендации – пойти по максимуму и собрать все возможные документы, — подчеркнул Глеб Вышлинский.

Но если есть безвыходные ситуации для политиков и чиновников, то их нет для волонтеров. Доказано войной. Когда стало очевидно, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, самоорганизация украинцев снова пришла на помощь. К примеру, дом одной из жительниц Новоселовки отстраивают волонтеры.

Для тех, у кого жилье вообще разрушено, правительство предлагает модульные городки. Но люди пока там селятся неохотно. Во-первых, боятся обстрелов, во-вторых, огород в этом году будет кормить, потому что продукты дорожают, и оставлять его никто не желает. Поэтому восстанавливаются своими силами и ждут помощи.

Юрий уже вселился в свой дом. Наталья также планирует восстановить все в доме, кроме одного – часов, которые остановились в момент падения бомбы. И до победы счет времени здесь остановился. Как напоминание о том, что война – не закончилась.

Так что восстановление разрушенного жилья украинцев – только вопрос времени. У кого-то трудолюбивые руки, кому-то помогут родственники или волонтеры, у кого-то есть деньги. Россия может сколько угодно убегать от ответственности за свои преступления, но платить – все равно когда-нибудь придется.

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