Июнь, 30 в 13:27

Большинство украинцев, сменивших место проживания из-за спровоцированной РФ полномасштабной войны (внутренние переселенцы), планируют вернуться домой. Кроме того, граждане Украины постепенно возвращаются на работу.

Об этом свидетельствуют результаты четырнадцатой волны общенационального опроса под названием Украина в условиях войны, проведенного социологической группой Рейтинг.

По данным социологов, количество респондентов, вынужденных покинуть место постоянного проживания после 24 февраля, остается практически неизменным. При этом выросло количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из восточных и южных регионов Украины, где сейчас происходят активные боевые действия, уменьшилось – из центральных регионов.

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В ходе опроса 87% респондентов заявили, что планируют вернуться домой: 15% из них – в ближайшее время, 24% – еще подождут, 48% – вернутся после завершения войны. В то же время 8% опрошенных отметили, что уже не вернутся домой.

– По сравнению с апрелем этого года уменьшается количество тех, кто планирует возвращаться немедленно, растет количество тех, кто вернется после войны, или вообще не вернется, — отмечается в результатах опроса.

Кроме того, социологи выяснили, что украинцы продолжают постепенно возвращаться на работу. Так, 38% респондентов среди работавших до полномасштабной войны вернулись на рабочие места в обычном режиме, еще 18% работают в дистанционном режиме, а 7% – нашли новое место работы. То есть в общей сложности 63% опрошенных, работавших до 24 февраля, имеют сейчас работу.

В то же время треть опрошенных (35%) до сих пор не работают: больше всего – среди самых молодых и старших респондентов, женщин, жителей восточных и южных регионов Украины.

Ситуация с возвращением на работу лучше в центральных и западных регионах.

Согласно результатам опроса, в условиях войны среди украинцев наблюдается тенденция к изменению привычного поведения и приоритетов: в частности, к ограничению себя в удовольствиях, в возможности радоваться жизни или вести “мирную жизнь”. Это может быть связано с тем, что граждане испытывают “вину уцелевшего” и другие характерные для войны состояния.

Так, 59% опрошенных считают, что во время войны нужно существенно ограничивать себя в развлечениях и покупках. В то же время 36% респондентов убеждены, что несмотря на войну, следует пытаться жить полноценной жизнью (больше всего таких граждан среди молодежи до 35 лет – 48%).

– Также меньше ограничивают себя люди, полноценно (55%) или частично работающие (58%), вероятно, считая, что их фронт – экономический (уплата налогов, помощь армии), — уточнили социологи.

Значительных гендерных отличий в самоограничении среди украинцев не наблюдается. В то же время, женщины до 35 лет чаще пытаются жить полноценной жизнью (54%), чем мужчины этой возрастной категории (44%).

– Одной из важных причин такого отличия является социальная приемлемость такого поведения для женщин. У мужчин во время войны, по мнению большинства – другие роли, — объяснили социологи.

Во время полномасштабной войны украинцы считают наиболее приемлемым для себя: посещать спортзал (84%) и салоны красоты (67%), а также праздновать свой день рождения (62%).

Менее приемлемым украинцы считают досуг на природе (жарить шашлыки) – только 42% относятся к этому положительно. Кроме того, респонденты не спешат посещать рестораны и кафе (только 37% считают это приемлемым в условиях войны), покупать дорогие продукты и одежду (36%).

– Следовательно, спорт как признак здорового образа жизни и поддержания себя в хорошей физической форме и уход за собой являются положительным поведением, разрешенным во время войны. Другие позиции, вероятно, считаются избыточными, без которых можно обойтись, — отметили социологи.

Самоограничению наиболее подвержены люди старшего возраста (51+), особенно если речь идет о посещении кафе, покупке дорогих вещей и продуктов. Кроме того, ниже поддержка “поведения мирной жизни” среди женщин (кроме посещения салонов красоты), в отличие от мужчин.

Чуть меньше пытаются себя ограничивать граждане, имеющие родственников на фронте.

– Возможно, это связано с тем, что они меньше чувствуют вину, поскольку кто-то из близких уже “платит” за их мирную жизнь, — предполагают социологи.

Жители западных регионов Украины чаще считают неприемлемым приобретение дорогой одежды и продуктов, а также празднование дня рождения.

Соцопрос проводился 18-19 июня 2022 года среди граждан в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, а также территорий, где отсутствовала украинская мобильная связь. Было опрошено 1 200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.

Фото: Рейтинг