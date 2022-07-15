Живой щит против подрыва путей: оккупанты запустили поезд с плацкартными вагонами из Мариуполя

Июль, 15 в 15:35

Российские войска запустили дизель-поезд с двумя плацкартными вагонами Мариуполь – Волноваха. Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, к железнодорожному транспорту присоединили две противодиверсионные платформы. Запуск поезда странным образом совпадает с запуском военно-транспортной логистики из Мариупольского порта по тем же путям, отметил советник мэра.

— Источники сообщают, что график движения грузового поезда сразу за пассажирским. Совпадение или живой щит против подрыва путей – ответ очевиден, – считает Андрющенко.

По последним данным, в Мариупольском районе оккупанты продолжают похищать урожай украинских предприятий и терроризировать местных фермеров. В частности, им разрешили собирать украинское зерно исключительно на условиях передачи всего урожая, чтобы реализовать “торговый дом ДНР”.