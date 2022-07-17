Июль, 17 в 16:37

Большинство погибших в результате ракетного удара РФ по Виннице были пациентами медицинского центра. Об этом немецкому изданию BILD рассказал его директор Александр Капитан.

По его словам, зрелище было ужасающее – во время взрыва люди мгновенно сгорали, автомобили переворачивались.

В одном из авто был музыкальный продюсер Андрей. Он вместе с двумя коллегами ехал в студию. Ударной волной его машину отбросило, сорвало часть крыши.

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Говорит, что выжил только брагодаря вмонтированному перед ним динамику, а его водитель Виталий погиб сразу. У коллеги Виктора – тяжелые ранения.

– Я потерял сознание, все вокруг стало темным, – вспоминает он тот трагический день.

Андрея несколько раз оперировали – удаляли металл и стекло, но самое худшее для него как для музыкального продюсера – он навсегда потерял слух на правое ухо.

В результате ракетного удара РФ по Виннице 14 июля погибли 24 человека, среди которых трое детей. По состоянию на 16 июля продолжают лечение 68 пострадавших, среди которых четверо детей.

17 июля в Виннице простились с 4-летней Лизой Дмитриевой. В день обстрела она с мамой шла на занятия к логопеду. В результате российского ракетного удара девочка погибла мгновенно, а ее маму в тяжелом состоянии госпитализировали.

Ребенка похоронили на городском кладбище в Сабарове.