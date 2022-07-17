Липень, 17 в 16:37

Більшість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Вінниці були пацієнтами медичного центру. Про це німецькому виданню BILD розповів його директор Олександр Капітан.

За його словами, видовище було жахливим – під час вибуху люди миттєво згоряли, автомобілі переверталися.

В одному із авто був музичний продюсер Андрій. Він разом із двома колегами їхав до студії. Ударною хвилею його машину відкинуло, зірвало частину даху.

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Каже, що вижив лише завдяки вмонтованому перед ним динаміку, а його водій Віталій загинув одразу. У колеги Віктора – тяжкі поранення.

– Я знепритомнів, все навколо стало темним, – згадує він той трагічний день.

Андрія кілька разів оперували – видаляли метал та скло, але найгірше для нього як для музичного продюсера – він назавжди втратив слух правим вухом.

Внаслідок ракетного удару РФ по Вінниці 14 липня загинуло 24 людей, серед яких троє дітей. Станом на 16 липня продовжують лікування 68 постраждалих, серед яких четверо дітей.

17 липня у Вінниці попрощалися з 4-річною Лізою Дмитрієвою. У день обстрілу вона з мамою йшла на заняття до логопеда. Внаслідок російського ракетного удару дівчинка загинула миттєво, а її маму у тяжкому стані госпіталізували.

Дитину поховали на міському цвинтарі у Сабарові.