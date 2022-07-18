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Факты / Украина / Общество

Новые правила приема в вузы 2022: что нужно для поступления на бюджет и контракт

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Вступна кампанія 2018

Из-за полномасштабной войны в Украине изменились правила поступления в вузы 2022 года.

Абитуриентам отменили ВНО, зато ввели новый формат тестов: национальный мультипредметный тест для поступления на бакалавриат, и магистерский комплексный тест — для магистратуры.

Про новые правила вступления в вуз в 2022 году — читайте в материале Фактов ICTV.

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Вступительная кампания 2022

Основные этапы поступления на бакалавра:

  • регистрация электронных кабинетов – с 1 июля;
  • проведение творческих конкурсов – с 1 по 18 июля (бюджет и контракт), с 9 по 16 августа (только контракт);
  • подача заявлений для поступления – с 29 июля по 8 августа – для лиц, поступающих на основе индивидуального устного собеседования, творческих конкурсов (состоятся с 9 по 16 августа) и до 23 августа – для лиц, поступающих по результатам национального мультипредметного теста, а также творческих конкурсов, сданных с 1 по 18 июля;
  • обнародование рейтинговых списков на бюджет — не позднее 29 августа;
  • подтверждение желания учиться на бюджете — 2 сентября до 18.00.

Зачисление на бюджет будет проходить 5 сентября, а на контракт – не позднее 30 сентября.

Перевод на вакантные места должен состояться до 19 сентября.

Основные этапы для поступления на магистратуру:

  • регистрация для МКТ и МТУК – с 27 июня до 18.00 18 июля;
  • основная сессия МКТ и МТУК – с 10 по 17 августа, дополнительная – с 7 по 10 сентября;
  • регистрация электронных кабинетов – с 1 августа;
  • подача заявок на вступление в вузы состоится с 16 по 23 августа для лиц, поступающих на основе индивидуального устного собеседования вместо МТУК или МКТ;
  • 15 сентября для лиц, поступающих на основе результатов МТУК, МКТ или только профессионального экзамена в учебном заведении;
  • зачисление на бюджет будет проводиться 25 сентября, а на контракт – не позднее 30 ноября.

В этом году достаточно важным для поступления является мотивационное письмо. В нем поступающие объясняют причины, почему именно они должны учиться в том или ином университете.

При вступлении в условиях войны мотивационное письмо имеет значительную ценность, ведь выпускники будут сдавать не четыре предмета, а один.

Мотивационное письмо нужно подготовить как поступающим на бакалавриат, так и на магистратуру.

Какие документы нужны для поступления в вуз

В этом году можно подать до пяти заявлений на бюджет и 20 заявлений на контракт.

Поэтому абитуриенту нужно подать заявки в желаемые вузы и прислать необходимые документы:

  • документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, паспорт);
  • военный билет или приписное — для военнообязанных;
  • документ об образовании и приложение к нему (аттестат);
  • сертификат ВНО (за прошлые годы);
  • четыре цветных фотографии размером 3х4;
  • медицинская справка 086-3/о (по требованию ЗВО).

Кроме оригиналов вышеуказанных документов, также необходимо подавать их копии, которые заверяются приемной комиссией.

Некоторые вузы могут самостоятельно устанавливать перечень документов, поэтому лучше проверяйте на их официальных сайтах.

В 2022 году медицинская справка для поступления не нужна, но на некоторые специальности учебные заведения могут ее требовать.

Направлять заявления и документы в электронном варианте онлайн следует через личный кабинет абитуриента.

Что нужно для поступления на бюджет/контракт

Если вы поступаете на бакалавра:

  • творческие специальности — заявление, мотивационное письмо и творческий конкурс;
  • бюджет — заявление, мотивационное письмо, результаты теста;
  • на контракт — заявление и мотивационное письмо.

Если поступаете на магистра:

  • бюджет: заявление, мотивационное письмо, тест по учебным компетенциям;
  • контракт: заявление и мотивационное письмо;
  • право и международное право: заявление, мотивационное письмо и профессиональный тест.

Фото: МОН

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