Новые правила приема в вузы 2022: что нужно для поступления на бюджет и контракт
Из-за полномасштабной войны в Украине изменились правила поступления в вузы 2022 года.
Абитуриентам отменили ВНО, зато ввели новый формат тестов: национальный мультипредметный тест для поступления на бакалавриат, и магистерский комплексный тест — для магистратуры.
Про новые правила вступления в вуз в 2022 году — читайте в материале Фактов ICTV.
Вступительная кампания 2022
Основные этапы поступления на бакалавра:
- регистрация электронных кабинетов – с 1 июля;
- проведение творческих конкурсов – с 1 по 18 июля (бюджет и контракт), с 9 по 16 августа (только контракт);
- подача заявлений для поступления – с 29 июля по 8 августа – для лиц, поступающих на основе индивидуального устного собеседования, творческих конкурсов (состоятся с 9 по 16 августа) и до 23 августа – для лиц, поступающих по результатам национального мультипредметного теста, а также творческих конкурсов, сданных с 1 по 18 июля;
- обнародование рейтинговых списков на бюджет — не позднее 29 августа;
- подтверждение желания учиться на бюджете — 2 сентября до 18.00.
Зачисление на бюджет будет проходить 5 сентября, а на контракт – не позднее 30 сентября.
Перевод на вакантные места должен состояться до 19 сентября.
Основные этапы для поступления на магистратуру:
- регистрация для МКТ и МТУК – с 27 июня до 18.00 18 июля;
- основная сессия МКТ и МТУК – с 10 по 17 августа, дополнительная – с 7 по 10 сентября;
- регистрация электронных кабинетов – с 1 августа;
- подача заявок на вступление в вузы состоится с 16 по 23 августа для лиц, поступающих на основе индивидуального устного собеседования вместо МТУК или МКТ;
- 15 сентября для лиц, поступающих на основе результатов МТУК, МКТ или только профессионального экзамена в учебном заведении;
- зачисление на бюджет будет проводиться 25 сентября, а на контракт – не позднее 30 ноября.
В этом году достаточно важным для поступления является мотивационное письмо. В нем поступающие объясняют причины, почему именно они должны учиться в том или ином университете.
При вступлении в условиях войны мотивационное письмо имеет значительную ценность, ведь выпускники будут сдавать не четыре предмета, а один.
Мотивационное письмо нужно подготовить как поступающим на бакалавриат, так и на магистратуру.
Какие документы нужны для поступления в вуз
В этом году можно подать до пяти заявлений на бюджет и 20 заявлений на контракт.
Поэтому абитуриенту нужно подать заявки в желаемые вузы и прислать необходимые документы:
- документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, паспорт);
- военный билет или приписное — для военнообязанных;
- документ об образовании и приложение к нему (аттестат);
- сертификат ВНО (за прошлые годы);
- четыре цветных фотографии размером 3х4;
- медицинская справка 086-3/о (по требованию ЗВО).
Кроме оригиналов вышеуказанных документов, также необходимо подавать их копии, которые заверяются приемной комиссией.
Некоторые вузы могут самостоятельно устанавливать перечень документов, поэтому лучше проверяйте на их официальных сайтах.
В 2022 году медицинская справка для поступления не нужна, но на некоторые специальности учебные заведения могут ее требовать.
Направлять заявления и документы в электронном варианте онлайн следует через личный кабинет абитуриента.
Что нужно для поступления на бюджет/контракт
Если вы поступаете на бакалавра:
- творческие специальности — заявление, мотивационное письмо и творческий конкурс;
- бюджет — заявление, мотивационное письмо, результаты теста;
- на контракт — заявление и мотивационное письмо.
Если поступаете на магистра:
- бюджет: заявление, мотивационное письмо, тест по учебным компетенциям;
- контракт: заявление и мотивационное письмо;
- право и международное право: заявление, мотивационное письмо и профессиональный тест.
Фото: МОН