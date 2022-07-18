Липень, 18 в 20:34

Через повномасштабну війну в Україні змінились правила вступу до вишів 2022 року.

Абітурієнтам відмінили ЗНО, натомість ввели новий формат тестів: національний мультипредметний тест для вступу на бакалаврат, і магістерський комплексний тест – для магістратури.

Про нові правила вступу до ЗВО у 2022 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Вступна кампанія 2022

Основні етапи вступу на бакалавра:

реєстрація електронних кабінетів – з 1 липня;

проведення творчих конкурсів – з 1 до 18 липня (бюджет та контракт), з 9 до 16 серпня (тільки контракт);

подача заяв для вступу: з 29 липня до 8 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів (складаються з 9 до 16 серпня) і до 23 серпня – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, а також творчих конкурсів, складених з 1 до 18 липня;

оприлюднення рейтингових списків на бюджет – не пізніше 29 серпня;

підтвердження бажання навчатися на бюджеті – 2 вересня до 18.00.

Зарахування на бюджет буде проходити 5 вересня, а на контракт – не пізніше 30 вересня.

Переведення на вакантні місця має відбутися до 19 вересня.

Основні етапи для вступу на магістратуру:

реєстрація для складання МКТ і МТУК – з 27 червня до 18.00 18 липня;

основна сесія МКТ і МТУК – з 10 до 17 серпня, додаткова – з 7 до 10 вересня;

реєстрація електронних кабінетів – з 1 серпня;

подача заявок на вступ до ЗВО відбудеться з 16 до 23 серпня для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість МТУК або МКТ;

для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість МТУК або МКТ; 15 вересня для осіб, які вступають на основі результатів МТУК, МКТ або тільки професійного іспиту в навчальному закладі;

для осіб, які вступають на основі результатів МТУК, МКТ або тільки професійного іспиту в навчальному закладі; зарахування на бюджет буде проводитися 25 вересня, а на контракт – не пізніше 30 листопада.

Цьогоріч доволі важливим для вступу є мотиваційний лист. У ньому вступники мають пояснити причини, чому саме вони повинні навчатися у тому чи іншому університеті.

При вступі в умовах війни мотиваційний лист має значну цінність, адже випускники здаватимуть не чотири предмети, а один.

Мотиваційний лист потрібно підготувати як вступникам на бакалаврат, так і на магістратуру.

Які документи потрібні для вступу до ЗВО

Цьогоріч можна подати до п’яти заяв на бюджет і 20 заяв на контракт.

Тому абітурієнту потрібно подати заявки до бажаних ЗВО та надіслати необхідні документи:

документ, що засвідчує особу (свідоцтво про народження, паспорт);

військовий квиток або приписне — для військовозобов’язаних;

документ про освіту і додаток до нього (атестат);

сертифікат ЗНО (за минулі роки);

чотири кольорові фотографії розміром 3х4;

медична довідка 086-3/о (на вимогу ЗВО).

Крім оригіналів вищевказаних документів, також необхідно подавати їхні копії, які завіряються приймальною комісією.

Деякі ЗВО можуть самостійно встановлювати перелік документів, тому краще перевіряйте на їхніх офіційних сайтах.

В 2022 році медична довідка для вступу не потрібна, але на деякі спеціальності заклади освіти можуть її вимагати.

Надсилати заяви та документи слід в електронному варіанті онлайн через особистий кабінет вступника.

Що треба для вступу на бюджет/контракт

Якщо ви вступаєте на бакалавра:

творчі спеціальності – заява, мотиваційний лист та творчий конкурс;

бюджет – заява, мотиваційний лист, результати тесту;

на контракт – заява та мотиваційний лист.

Якщо вступаєте на магістра:

бюджет: заява, мотиваційний лист, тест з навчальних компетенцій;

контракт: заява та мотиваційний лист;

право та міжнародне право: заява, мотиваційний лист та фаховий тест.

Фото: МОН