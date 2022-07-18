Нові правила прийому до ВНЗ 2022: що потрібно для вступу на бюджет та контракт
Через повномасштабну війну в Україні змінились правила вступу до вишів 2022 року.
Абітурієнтам відмінили ЗНО, натомість ввели новий формат тестів: національний мультипредметний тест для вступу на бакалаврат, і магістерський комплексний тест – для магістратури.
Про нові правила вступу до ЗВО у 2022 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Вступна кампанія 2022
Основні етапи вступу на бакалавра:
- реєстрація електронних кабінетів – з 1 липня;
- проведення творчих конкурсів – з 1 до 18 липня (бюджет та контракт), з 9 до 16 серпня (тільки контракт);
- подача заяв для вступу: з 29 липня до 8 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів (складаються з 9 до 16 серпня) і до 23 серпня – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, а також творчих конкурсів, складених з 1 до 18 липня;
- оприлюднення рейтингових списків на бюджет – не пізніше 29 серпня;
- підтвердження бажання навчатися на бюджеті – 2 вересня до 18.00.
Зарахування на бюджет буде проходити 5 вересня, а на контракт – не пізніше 30 вересня.
Переведення на вакантні місця має відбутися до 19 вересня.
Основні етапи для вступу на магістратуру:
- реєстрація для складання МКТ і МТУК – з 27 червня до 18.00 18 липня;
- основна сесія МКТ і МТУК – з 10 до 17 серпня, додаткова – з 7 до 10 вересня;
- реєстрація електронних кабінетів – з 1 серпня;
- подача заявок на вступ до ЗВО відбудеться з 16 до 23 серпня для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість МТУК або МКТ;
- 15 вересня для осіб, які вступають на основі результатів МТУК, МКТ або тільки професійного іспиту в навчальному закладі;
- зарахування на бюджет буде проводитися 25 вересня, а на контракт – не пізніше 30 листопада.
Цьогоріч доволі важливим для вступу є мотиваційний лист. У ньому вступники мають пояснити причини, чому саме вони повинні навчатися у тому чи іншому університеті.
При вступі в умовах війни мотиваційний лист має значну цінність, адже випускники здаватимуть не чотири предмети, а один.
Мотиваційний лист потрібно підготувати як вступникам на бакалаврат, так і на магістратуру.
Які документи потрібні для вступу до ЗВО
Цьогоріч можна подати до п’яти заяв на бюджет і 20 заяв на контракт.
Тому абітурієнту потрібно подати заявки до бажаних ЗВО та надіслати необхідні документи:
- документ, що засвідчує особу (свідоцтво про народження, паспорт);
- військовий квиток або приписне — для військовозобов’язаних;
- документ про освіту і додаток до нього (атестат);
- сертифікат ЗНО (за минулі роки);
- чотири кольорові фотографії розміром 3х4;
- медична довідка 086-3/о (на вимогу ЗВО).
Крім оригіналів вищевказаних документів, також необхідно подавати їхні копії, які завіряються приймальною комісією.
Деякі ЗВО можуть самостійно встановлювати перелік документів, тому краще перевіряйте на їхніх офіційних сайтах.
В 2022 році медична довідка для вступу не потрібна, але на деякі спеціальності заклади освіти можуть її вимагати.
Надсилати заяви та документи слід в електронному варіанті онлайн через особистий кабінет вступника.
Що треба для вступу на бюджет/контракт
Якщо ви вступаєте на бакалавра:
- творчі спеціальності – заява, мотиваційний лист та творчий конкурс;
- бюджет – заява, мотиваційний лист, результати тесту;
- на контракт – заява та мотиваційний лист.
Якщо вступаєте на магістра:
- бюджет: заява, мотиваційний лист, тест з навчальних компетенцій;
- контракт: заява та мотиваційний лист;
- право та міжнародне право: заява, мотиваційний лист та фаховий тест.
Фото: МОН