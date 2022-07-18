Липень, 18 в 14:06

У телефонній розмові бабуся російського окупанта розповіла, що йому керівництво підсунуло фіктивний контракт за 2007 рік.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

У перехопленій розмові російський вояка розповідає бабусі, що його підрозділ перебуває “десь за Ізюмом” і вони “беруть ліс”. А ще його рота зазнала втрат – із 90 людей залишилось лише 26.

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За його словами, війна виявилась геть не такою, як він очікував – дуже важко психологічно.

– Спецпризначенці зайшли, пиз… (прочуханки) за годину отримали і втекли. Ось тобі й спецпризначенці. Не хочу більше бути піхотою. Набридло. Психіка ламається, вже вночі сняться ці трупаки. Наї… (обдурили) нас із грішми. Ось тобі й держава, – жаліється окупант.

Говорить, що більше не буде підписувати ніякі контракти.

А бабуся розповіла онуку-окупанту, що показувала його контракт адвокату, на що юристка сказала, що то фіктивні контракти.

– Адвокат дивилась ваші контракти і сказала, що це п… (фіктивний) папірець. Каже, за 2007 рік підсунули. Що це за папірець такий? Це не контракти, а лайно, – говорить бабуся.

Раніше повідомлялося, що російський солдат родом з Бурятії, який воював в Україні, загинув від рук своїх командирів, які його довго били, а потім просто застрелили.

Фото: ГУР Міноборони