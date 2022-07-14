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Факты / Украина

Свои офицеры избивали, а затем застрелили: перехват разговора оккупанта с женой

Валентина Летяк, редактор ленты
Свои офицеры избивали, а затем застрелили: перехват разговора оккупанта с женой
Фото: Depositphotos

Российский солдат родом из Бурятии, воевавший в Украине, погиб от рук своих командиров, которые его долго избивали, а затем просто застрелили. Такую историю о сыне своей знакомой рассказала напуганная жена оккупанта в разговоре с мужем. Главное управление разведки Минобороны обнародовало очередной перехват.

– Его привезли. Она хотела его помыть, в другой гроб переложить. А он был весь забинтованный… Прошел месяц, и пришел его друг из армии – у него контракт закончился. Пришел к матери и сказал, что его убили два офицера. И что он был весь избит, – рассказывает она.

По ее словам, этот солдат якобы хочет пойти главным свидетелем по делу против офицеров, проведут эксгумацию тела и независимую экспертизу.

– Они его били-били и потом убили, застрелили. Думают, война все спишет, – подчеркнула женщина.

Она также просит мужа найти возможности, чтобы вернуться с войны домой, в частности, советует обратиться к матери. У нее связи в больницах, через которые реально получить справку о непригодности к службе.

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