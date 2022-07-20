Как получить 300 злотых на школу: украинские дети в Польше могут рассчитывать на помощь
Еще один вид финансовой помощи начнут выплачивать украинцам, получившим убежище в Польше. Начат прием заявок от украинцев на получение средств для школьников, обучающихся в этой стране.
Министерство семьи и социальной политики Польши принимает заявки на программу под названием Dobry start. По этой программе будет предоставлена денежная помощь украинским школьникам в Польше.
Родители детей, которые учатся в польских школах, смогут получить 300 злотых (около 1880 грн). Денежные средства выплачиваются, чтобы собрать ребенка в школу и купить нужные вещи.
В Польше средства по программе Dobry start выплачивают всем школьникам, поэтому справки о доходах от родителей не требуют. Помощь оказывают лицам до 20 лет, а лицам с инвалидностью – до 24 лет.
Кто может подать заявку на финансовую помощь
Украинцы, спасающиеся от войны в Польше, получат такую помощь наравне с поляками. Они должны отвечать следующим критериям:
- являются родителями или опекунами ребенка, обучающимися в польской школе;
- у них есть разрешение на постоянное проживание в Польше или они подпадают под действие специального закона о помощи гражданам Украины (военные беженцы);
- у них есть номер PESEL на себя и ребенка.
Как оформить заявку на выплату
Нужно предоставить:
- индивидуальный номер PESEL;
- Польский телефонный номер и электронная почта;
- счет в польском банке
Заявку родители могут подать на портале Emp@tia MRiPS, на сайте PUE ZUS, а также с помощью электронного банкинга.
Прием заявок продлится до 30 ноября 2022 года. Подробная инструкция, как подать заявку через портал ZUS, есть на сайте.
Источник: VisitUkraine.today