Июль, 20 в 18:12

Еще один вид финансовой помощи начнут выплачивать украинцам, получившим убежище в Польше. Начат прием заявок от украинцев на получение средств для школьников, обучающихся в этой стране.

Министерство семьи и социальной политики Польши принимает заявки на программу под названием Dobry start. По этой программе будет предоставлена ​​денежная помощь украинским школьникам в Польше.

Родители детей, которые учатся в польских школах, смогут получить 300 злотых (около 1880 грн). Денежные средства выплачиваются, чтобы собрать ребенка в школу и купить нужные вещи.

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В Польше средства по программе Dobry start выплачивают всем школьникам, поэтому справки о доходах от родителей не требуют. Помощь оказывают лицам до 20 лет, а лицам с инвалидностью – до 24 лет.

Кто может подать заявку на финансовую помощь

Украинцы, спасающиеся от войны в Польше, получат такую ​​помощь наравне с поляками. Они должны отвечать следующим критериям:

являются родителями или опекунами ребенка, обучающимися в польской школе;

у них есть разрешение на постоянное проживание в Польше или они подпадают под действие специального закона о помощи гражданам Украины (военные беженцы);

у них есть номер PESEL на себя и ребенка.

Как оформить заявку на выплату

Нужно предоставить:

индивидуальный номер PESEL;

Польский телефонный номер и электронная почта;

счет в польском банке

Заявку родители могут подать на портале Emp@tia MRiPS, на сайте PUE ZUS, а также с помощью электронного банкинга.

Прием заявок продлится до 30 ноября 2022 года. Подробная инструкция, как подать заявку через портал ZUS, есть на сайте.

Источник: VisitUkraine.today