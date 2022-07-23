Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Українці зможуть їздити країнами Шенгену з цифровими польськими документами

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
біженці

Українці від цієї суботи мають право перетинати кордони Європи за польськими цифровими документами.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Польщі.

Наголошується, що Польща повідомила Європейську комісію про електронний документ для біженців з України, який доступний у застосунку Diia.pl.

Зараз дивляться

Цей документ підтверджує законне перебування українців на території Польщі та дозволяє їм подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати його зовнішні кордони.

Це перша повністю цифрова посвідка на проживання в Європейському Союзі, наголошують у польському уряді.

Документ дозволяє пересуватися Шенгенською зоною протягом 90 днів упродовж будь-якого 180-денного періоду.

Документ Diia.pl доступний через мобільний застосунок mObywat, який можна встановити на мобільні телефони з Android та iOS. Електронний документ містить найважливіші дані – ім’я та прізвище, фото та номер PESEL (польський аналог українського ідентифікаційного коду).

Читайте
Як отримати 300 злотих на школу: українські діти в Польщі можуть розраховувати на допомогу

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка