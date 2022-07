Українці від цієї суботи мають право перетинати кордони Європи за польськими цифровими документами.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Польщі.

Наголошується, що Польща повідомила Європейську комісію про електронний документ для біженців з України, який доступний у застосунку Diia.pl.

Цей документ підтверджує законне перебування українців на території Польщі та дозволяє їм подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати його зовнішні кордони.

Це перша повністю цифрова посвідка на проживання в Європейському Союзі, наголошують у польському уряді.

Документ дозволяє пересуватися Шенгенською зоною протягом 90 днів упродовж будь-якого 180-денного періоду.

????Do katologu dokumentów pobytowych został dodany dokument elektroniczny w aplikacji Diia .pl wydawany dla obywateli????????

Oznacza to, że od jutra tj.23.07 razem z ważnym dokumentem podróży❗️będzie uprawniał do przekraczania granic. Szczegóły????https://t.co/aRymDc7IpB

— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) July 22, 2022