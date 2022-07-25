Зеленский уволил Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко.
Соответствующий указ от 25 июля 2022 года появился на официальном сайте Офиса президента.
— Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, — говорится в документе.
Отметим, что Руслан Демченко является чрезвычайным и полномочным послом Украины.
Он работал первым заместителем министра иностранных дел Украины, послом Украины в Сербии и Черногории, генеральным консулом Украины в Стамбуле.
На должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны был назначен 16 июня 2020 года.
Ранее стало известно, что экс-замсекретаря СНБО Сивковича подозревают в предательстве за шпионаж для РФ.