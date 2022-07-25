Июль, 25 в 12:32

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко.

Соответствующий указ от 25 июля 2022 года появился на официальном сайте Офиса президента.

— Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, — говорится в документе.

Отметим, что Руслан Демченко является чрезвычайным и полномочным послом Украины.

Сейчас смотрят

Он работал первым заместителем министра иностранных дел Украины, послом Украины в Сербии и Черногории, генеральным консулом Украины в Стамбуле.

На должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны был назначен 16 июня 2020 года.

Ранее стало известно, что экс-замсекретаря СНБО Сивковича подозревают в предательстве за шпионаж для РФ.