Липень, 25 в 15:28

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів про причини звільнення з посади першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка.

У коментарі одному з українських видань він повідомив, що Демченка звільнили через проблеми зі здоров’ям.

– З особистих причин, пов’язаних зі складним станом здоров’я, пан Демченко не зможе продовжувати виконувати роботу, оскільки потребує серйозного лікування, – зазначив Подоляк.

За його словами, обов’язки Демченка було перерозподілено між іншими членами команди.

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Нагадаємо, що 25 липня президент України Володимир Зеленський звільнив з посади першого заступника секретаря РНБО Демченка.

Руслан Демченко – надзвичайний і повноважний посол України. Працював першим заступником міністра закордонних справ України, послом України в Сербії і Чорногорії, Генеральним консулом України в Стамбулі.

На посаду першого заступника секретаря РНБО був призначений 16 червня 2020 року.

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Фото: Офіс президента