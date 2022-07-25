Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

В ОП розкрили причини звільнення Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів про причини звільнення з посади першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка.

У коментарі одному з українських видань він повідомив, що Демченка звільнили через проблеми зі здоров’ям.

– З особистих причин, пов’язаних зі складним станом здоров’я, пан Демченко не зможе продовжувати виконувати роботу, оскільки потребує серйозного лікування, – зазначив Подоляк.

За його словами, обов’язки Демченка було перерозподілено між іншими членами команди.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що 25 липня президент України Володимир Зеленський звільнив з посади першого заступника секретаря РНБО Демченка. 

Руслан Демченко – надзвичайний і повноважний посол України. Працював першим заступником міністра закордонних справ України, послом України в Сербії і Чорногорії, Генеральним консулом України в Стамбулі.

На посаду першого заступника секретаря РНБО був призначений 16 червня 2020 року.

Читайте
Радник голови МВС Андрусів звільнився з ОПУ та МВС

Фото: Офіс президента

Джерело: ЛІГА.net
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка