В ОП розкрили причини звільнення Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів про причини звільнення з посади першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка.
У коментарі одному з українських видань він повідомив, що Демченка звільнили через проблеми зі здоров’ям.
– З особистих причин, пов’язаних зі складним станом здоров’я, пан Демченко не зможе продовжувати виконувати роботу, оскільки потребує серйозного лікування, – зазначив Подоляк.
За його словами, обов’язки Демченка було перерозподілено між іншими членами команди.
Нагадаємо, що 25 липня президент України Володимир Зеленський звільнив з посади першого заступника секретаря РНБО Демченка.
Руслан Демченко – надзвичайний і повноважний посол України. Працював першим заступником міністра закордонних справ України, послом України в Сербії і Чорногорії, Генеральним консулом України в Стамбулі.
На посаду першого заступника секретаря РНБО був призначений 16 червня 2020 року.
Фото: Офіс президента