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Факты / Украина / Политика

Советник главы МВД Андрусив уволился из ОПУ и МВД

Марта Бондаренко, редактор ленты
Советник главы МВД Андрусив уволился из ОПУ и МВД

Советник министра внутренних дел, аналитик и публицист Виктор Андрусив уволился из Офиса президента и МВД.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Деталей Андрусив не сообщил – пообещал впоследствии.

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Ранее Виктор Андрусив выразил мнение, что отвоевание оккупированных территорий на Донбассе потребует захода Вооруженных сил Украины на территорию России.

Также советник главы МВД Виктор Андрусив высказался и насчет Керченского моста. По его словам, удар по мосту – это только вопрос времени.

3 июля Андрей сообщил, что со следующего года украинцы смогут свободно покупать пистолеты, поскольку 70% граждан поддержали право на владение оружием для личной защиты.

Фото: Виктор Андрусив

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