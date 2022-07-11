Июль, 11 в 15:58

Советник министра внутренних дел, аналитик и публицист Виктор Андрусив уволился из Офиса президента и МВД.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Деталей Андрусив не сообщил – пообещал впоследствии.

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Ранее Виктор Андрусив выразил мнение, что отвоевание оккупированных территорий на Донбассе потребует захода Вооруженных сил Украины на территорию России.

Также советник главы МВД Виктор Андрусив высказался и насчет Керченского моста. По его словам, удар по мосту – это только вопрос времени.

3 июля Андрей сообщил, что со следующего года украинцы смогут свободно покупать пистолеты, поскольку 70% граждан поддержали право на владение оружием для личной защиты.

Фото: Виктор Андрусив