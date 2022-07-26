Григорий Козловский: война вытянула украинское ДНК из всех украинцев

Июль, 26 в 19:16

Почетный президент футбольного клуба Рух (Львов) Григорий Козловский считает, что война сделала Украину более украинской и вытянула украинское ДНК из всех украинцев.

Об этом Григорий Козловский рассказал в интервью РБК-Украина.

— Посмотрите, сколько людей принципиально перешли на украинский язык, учат родной язык, ценить его. То есть мы поняли, что Украина там, где украинский язык. Потому что в любое время с неадекватным соседом возможна история, когда он приходит и защищает русскоязычных. Но он (агрессор, — Ред.) боится защищать их в Америке, потому что понимает, что по шапке там получит за три дня. Поэтому ищет миролюбивые страны, которые не готовились к войне, которые жили в мире и согласии, — считает Козловский.

На вопрос, сколько, по его ожиданиям, еще может продолжаться война в Украине, бизнесмен предположил, что нам еще года два придется воевать с таким неадекватным агрессором, как Россия.

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— Хочется, чтобы она закончилась завтра, но для того, каждый должен делать свою работы. Каждый, как тот муравей, должен приносить свой вклад в нашу победу, — добавил Григорий Козловский.

Он также убежден, что нам придется научиться жить во время войны, как Израиль, потому что с таким соседом мы не имеем других вариантов.

— Мы должны быть сильными и готовыми отстаивать свои земли.

Напомним, в этом же интервью Григорий Козловский также рассказал об ожиданиях от старта Украинской премьер-лиги (УПЛ), которая должна начаться 23 августа.

По его словам, украинские клубы готовы играть даже в критических условиях.

Как известно, матчи будут проводиться на территории Украины с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности. При этом болельщиков не будут пускать на стадионы.