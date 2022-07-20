Июль, 20 в 18:00

Почетный президент ФК Рух, бизнесмен Григорий Козловский совместно с благотворительной организацией Движение в будущее передали в военный госпиталь Львова два аппарата стоимостью 4 млн грн.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Козловский совместно с представители благотворительной организации посетили один из военных госпиталей Львова, где проходят реабилитацию украинские военные, и передали заведения наркозо-дыхательный аппарат и нейрохирургический микроскоп.

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Стоимость двух таких жизненно необходимых аппаратов составляет около 4 млн грн.

Григорий Козловский передал оборудование для военного госпиталя Львова / 3 фотографии

Отмечается, что Движению в будущее удалось собрать средства благодаря акциям и вкладам неравнодушных людей, которые в течение трех последних месяцев присоединились к работе фонда.

— Основные направления нашего фонда — помощь детям-беженцам и помощь госпиталям, которые занимаются реабилитацией военных. Рады, потому что уже видим плоды нашей работы. Эти аппараты спасут много жизней и уже помогают врачам в их нелегкой работе. Мы должны помнить, что у нас в Украине идет война. И только вместе, совместными усилиями, мы сможем одержать победу, — сообщил соучредитель организации Олег Шпур.

В свою очередь, Григорий Козловский отметил, что это ответ всем скептикам, которые ставят под сомнение целесообразность существования спорта и футбола в военное время.

— Этой акцией мы хотим показать, что футбольное сообщество не стоит в стороне от тех проблем, которые сейчас есть в стране. Это наш вклад в будущее победу, так мы помогаем нашим военным бороться с той нечистью, которая напала на нашу землю, — отметил Григорий Козловский.

Напомним, ранее Григорий Козловский поделился своими мыслями относительно старта нового сезона Украинской премьер-лиги, который должен начаться 23 августа. По его мнению, это будет нелегкий сезон, но в то же время и особый.