Более 70% украинцев считают, что дела в стране идут в правильном направлении – опрос

Июль, 27 в 16:47

73% украинцев считают, что дела в Украине двигаются в правильном направлении, 12% – противоположного мнения, еще 15% – затруднились оценить.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

Социологи отмечают, что постепенно уменьшается количество тех, кто оценивает направление развития страны как правильное, в пользу неопределившихся. Во всех регионах и среди всех возрастов продолжает доминировать оценка направления как правильного.

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В то же время об ухудшении личного экономического положения говорят 74% украинцев (в январе – 52%).

25% опрошенных надеются, что в следующие 12 месяцев ситуация улучшится, четверть считают, что она не изменится, треть — имеют пессимистические взгляды на этот счет.

В оценках же будущего страны наблюдается рост количества оптимистических оценок: тех, кто считает, что экономика улучшится за следующий год, сегодня 34% (в апреле — 32%). Соответственно, уменьшилось количество ожидающих ухудшения: с 42% до 37%.

В динамике по регионам растет количество безработных среди жителей востока (в июне – 53%, в июле – 57%). Также заметен определенный рост числа потерявших работу и среди жителей центральных и западных областей (в центре — 37%, на западе — 32%).

Большинство опрошенных (57%) готовы продолжать работать даже в случае уменьшения заработной платы, 40% занимают более активную позицию (будут искать новую работу). Последних больше среди молодежи, работающих в частном секторе или сам на себя.

Опрос проводился Социологической группой Рейтинг 23-24 июля 2022 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.