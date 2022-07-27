Понад 70% українців вважають, що справи в країні йдуть у правильному напрямку – опитування

Липень, 27 в 16:47

73% українців вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку, 12% – протилежної думки, ще 15% – не змогли оцінити.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг.

Соціологи зазначають, що поступово зменшується кількість тих, хто оцінює напрямок розвитку країни як правильний, на користь тих, хто не визначився. У всіх регіонах та серед всіх вікових груп продовжує домінувати оцінка напрямку як правильного.

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Водночас про погіршення особистого економічного становища говорять 74% українців (у січні – 52%).

25% опитаних сподіваються, що за наступні 12 місяців ситуація покращиться, чверть вважають, що вона не зміниться, третина – мають песимістичні погляди щодо цього.

Натомість у оцінках майбутнього країни спостерігається зростання кількості оптимістичних оцінок: тих, хто вважає, що економіка покращиться наступного року, сьогодні 34% (у квітні — 32%). Відповідно, зменшилася кількість тих, хто очікує погіршення: з 42% до 37%.

У динаміці за регіонами зростає кількість безробітних серед мешканців сходу (у червні — 53%, у липні — 57%). Також помітно певне зростання кількості тих, хто втратив роботу, і серед мешканців центральних та західних областей (у центрі — 37%, на заході — 32%).

Більшість опитаних (57%) готові продовжувати працювати навіть у разі зменшення заробітної плати, 40% — займають більш активну позицію (шукатимуть нову роботу). Останніх більше серед молоді, тих, хто працює в приватному секторі або сам на себе.

Опитування проводилося Соціологічною групою Рейтинг 23-24 липня 2022 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв’язок.