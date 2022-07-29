Как произойдет освобождение Луганской области — прогноз военного эксперта

Июль, 28 в 23:27

Вооруженные силы Украины освободят Луганскую область во время проведения контраступательной операции в восточных областях. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

— Я думаю, что Луганская область будет освобождаться во время проведения контрнаступательной операции на Востоке Украины. Насколько я понимаю, главная задача — пройти линию обороны в Луганской области. Ту линию обороны, которая была по Минским договоренностям. Это будет самая укрепленная часть для российских войск. Вполне возможно, что можем пойти “не в лоб” на эту линию обороны, а по другим направлениям — с Юга или Севера.

По словам Жданова, особенность деоккупации Луганской области будет зависеть только от того, насколько масштабным будет контрнаступление Вооруженных сил Украины.

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