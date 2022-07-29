Як відбудеться звільнення Луганської області – прогноз військового експерта

Збройні сили України звільнять Луганську область під час контрнаступальної операції у східних областях. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

– Я думаю, що Луганську область звільнятимуть під час проведення контрнаступальної операції на Сході України. Наскільки я розумію, головне завдання – пройти лінію оборони у Луганській області. Ту лінію оборони, яка була за Мінськими домовленостями.

Це буде найміцніша частина для російських військ. Цілком можливо, що можемо піти “не в лоб” на цю лінію оборони, а в інших напрямках – з Півдня чи Півночі.