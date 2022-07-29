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Факти / Україна / Суспільство

Як відбудеться звільнення Луганської області – прогноз військового експерта

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Як відбудеться звільнення Луганської області – прогноз військового експерта
Фото: УНІАН

Збройні сили України звільнять Луганську область під час контрнаступальної операції у східних областях. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

– Я думаю, що Луганську область звільнятимуть під час проведення контрнаступальної операції на Сході України. Наскільки я розумію, головне завдання – пройти лінію оборони у Луганській області. Ту лінію оборони, яка була за Мінськими домовленостями.

Це буде найміцніша частина для російських військ. Цілком можливо, що можемо піти “не в лоб” на цю лінію оборони, а в інших напрямках – з Півдня чи Півночі.

За словами Жданова, особливість деокупації Луганської області залежатиме лише від того, наскільки масштабним буде контрнаступ Збройних сил України.

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– Особливість полягатиме лише в угрупованні російських військ, її здібності та бажанні оборонятися, та можливостях оборонятися на тому чи іншому напрямі. Особливість полягатиме в тому, наскільки масштабною буде контрнаступальна операція Збройних сил України.

Або це буде контрнаступальна операція на декількох напрямках, або по черзі на одному напрямку, а потім на іншому. Луганську область звільнятимуть так само, як і решту, – вважає військовий експерт.

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